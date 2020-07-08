Російський газ для ОРДЛО є контрабандою і за законами РФ – експерт

Газ, який поставляється Росією на територію ОРДЛО, з точки зору російського законодавства є контрабандою.

Таку думку висловив експерт з енергетичних питань Максим Гардус у програмі "Насправді: Донбас" телеканалу "ДІМ".

"Газ залишає територію Росії і не приходить ні в одну державу в світі, яку Росія визнає. Вони обкрадають не лише український бюджет, не оплачуючи ренту, акцизи та інші податки. Але російський бюджет вони обкрадають також", - наголосив експерт.

Він уточнив, що після повернення Донбасу під український суверенітет відновлення інфраструктури займе всього кілька місяців. Цьому має передувати демілітаризація, припинення обстрілів і повна реінтеграція.

"Відповідно можна... зробити так, що це буде день в день. 1 січня 2021 року - повна реінтеграція, виключається кран з боку Прохорівки, включається кран з боку України", - прокоментував він.

Відносини між "Газпромом" і "Нафтогазом" експерт назвав непростими. "З одного боку, в піар-площині вони дуже один одного не люблять і говорять один про одного неприємні речі. З іншого боку, газ-то йде, оплата-то йде. Причому в цьому році, коли укладено новий транзитний договір з "Нафтогазом" і "Газпромом", були місяці, коли Росія платила раніше встановленого договором терміну. На робочому рівні там, насправді, не такі вже й погані відносини", - зазначив Гардус.