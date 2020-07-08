Виплати для безробітних та демаркація кордону: що розгляне сьогодні уряд

Кабінет міністрів у середу, 8 липня, внесе зміни до бюджету Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2020 рік.

Як зазначено у порядку денному засідання, оприлюдненому на Урядовому порталі, ініціюватиме розгляд цього питання міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

Міністр оборони Андрій Таран представить на розгляд уряду проєкт постанови про внесення змін до порядку проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу. Він також ініціюватиме розгляд питання запровадження та здійснення деяких заходів правового режиму воєнного стану.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонує затвердити додатки до документів щодо демаркації українсько-словацької ділянки державного кордону.

За ініціативи міністра закордонних справ Дмитра Кулеби може бути припинено дію Меморандуму між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про співпрацю у боротьбі з тероризмом.

Урядовці мають також виділити кошти на часткове відновлення видатків за бюджетними програмами у сфері фізичної культури і спорту з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою СОVID-19.

Вони можуть змінити порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення соціального, економічного та екологічного впливу вибухонебезпечних предметів на життя і діяльність населення та інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів.

Міністри врегулюють питання провадження діяльності незалежних фінансових посередників. Вони утворять міжгалузеву раду з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

У порядку денному – зміни до порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби; зміни переліку платних послуг, які можуть надаватися архівними установами, що утримуються за рахунок бюджетних коштів.

Учасники засідання погодять низку законопроєктів, які потім внесуть на розгляд Верховної Ради. Зокрема, зміни до закону про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв’язку з порушенням строків їх виплати; зміни до закону про поштовий зв’язок. Також погодять проєкт закону про вихід із Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики та законопроєкт про приєднання до угоди про розвиток мультимодальних перевезень ТРАСЕКА.