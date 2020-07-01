На керівництво НБУ чиниться постійний системний політичний тиск, а наслідком відставки його голови може стати припинення або значне ослаблення співпраці України з Міжнародним валютним фондом.

Про це заявив заступник голови депутатської фракції політичної партії "Голос" Ярослав Железняк у коментарі журналістам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Заява про звільнення, тим більше із визнанням того, що на Національний банк і на його керівництво здійснюється постійний системний політичний тиск, - це сумна новина, але очікувана. Я повністю підтверджую як перший заступник профільного комітету, що це відповідає дійсності. Прикладом такого тиску є, наприклад, прийняття постанови про невизнання роботи Нацбанку задовільною з великою кількістю маніпуляцій, яка більш притаманна якимсь засобам масової інформації з не дуже гарною репутацією, ніж політикам. І тому зараз це рішення не про конкретну людину, а про те, як, на жаль, здійснюється політика в цій державі", - зазначив Железняк.

На його думку, у цій ситуації виникає загроза для співпраці з Міжнародним валютним фондом.

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"Наслідками такої заяви може бути припинення або значне ослаблення нашої співпраці з МВФ. Наслідком такої заяви можуть бути зміни грошової політики в цій країни, в тому числі, коли влада починає друкувати гривню, а це призводить до інфляції, до підвищення кредитних ставок. І це, на жаль, призводить до економічної нестабільності. А найголовніше, наслідком цієї заяви може бути те, що старі корупційні еліти знову будуть повертатися до фінансового сектору нашої країни", - уточнив політик.

У "Голосі" закликають перших осіб держави зреагувати на заяву Смолія.

"Дуже хотілося б почути реакцію перших осіб держави на цю заяву… коли вона ще не призвела до значної фінансової катастрофи у цій країні, особливо, коли в державі немає грошей, а у нових політиків немає елементарного розуміння, як працює економіка в нормальних сталих демократичних країнах", - підкреслив Железняк.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту заяву про звільнення у зв’язку з відставкою за власним бажанням. За словами Смолія, протягом тривалого часу на Нацбанк здійснюється систематичний політичний тиск.