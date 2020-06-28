Керівництво Ради вшанувало пам’ять гетьмана Пилипа Орлика

З нагоди Дня Конституції України Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції - гетьману Пилипу Орлику.

У церемонії вшанування пам’яті також взяли участь перший заступник очільника парламенту Руслан Стефанчук та заступник Голови Олена Кондратюк, повідомляє пресслужба ВР.

“Для будь-якої держави та її громадянина Конституція - це не просто слова і не просто книга, а Основний Закон, на якому базується життя країни. Всі інші закони виходять із Конституції, тож кожен із нас повинен жити за Законом”, - зазначив Разумков.

Керівництво Верховної Ради вшанувало пам’ять гетьмана Пилипа Орлика / Фото: rada.gov.ua

Він зауважив, що треба підходити дуже обережно та виважено до змін до Конституції. “Тут не може бути політики чи якогось піару. І я особисто, і депутатський корпус із розумінням і пересторогами підходимо до будь-яких змін до Конституції”, - підкреслив Разумков.

Також він відзначив, що одним із нещодавніх важливих кроків парламенту до реалізації важливих положень Основного Закону стало ухвалення у першому читанні законопроєкту про народовладдя.

Як повідомлялося, в Україні сьогодні, 28 червня, відзначають День Конституції.

Конституція Пилипа Орлика була укладена 1710 року після Північної війни. Написана латиною і староукраїнською мовою. Складається з преамбули та 16 статей. Була чинною чотири роки, коли Пилип Орлик і Військо Запорозьке боролися за землі Гетьманщини. Це не лише перша конституція України, а й перша конституція в Європі, яка не втратила своєї актуальності й сьогодні. Вона була і залишається надзвичайно прогресивною.