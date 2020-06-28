Президент поклав квіти до пам’ятника Пилипу Орлику
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Укрінформ
З нагоди Дня Конституції України Президент України Володимир Зеленський поклав квіти до пам’ятника творцю першої української Конституції гетьману Пилипу Орлику.
Про це повідомляє Офіс Президента у Facebook.
Нагадаємо, День Конституції України відзначається щорічно 28 червня і є офіційним державним святом. Прийняттям даного документа в 1996 році ознаменувався початок становлення і розвитку нової демократичної і незалежної країни.
Фото: Офіс Президента