Ніщо не зупинить рух України до успішного європейського майбутнього - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба не сумнівається в тому, що ніщо не зможе зупинити рух українського народу до успішного європейського майбутнього.

Про це він написав у Facebook, нагадавши, що саме в цей день 6 років тому була підписана економічна частина Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

«Шість років тому підпис під тисячами сторінок Асоціації з ЄС засвідчив: ніщо не зупинить рух українського народу до успішного європейського майбутнього. Ані інтереси монополій і хибні рішення, ані кийки та кулі, ані збройна агресія. Іншого шляху, крім імплементації Угоди, нема і нині», - зазначив міністр.

27 червня 2014 року, під час засідання Ради ЄС Президентом України та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 країн-членів ЄС було підписано економічну частину Угоди про асоціацію України та ЄС.

Переговори щодо нового базового договору між Україною та ЄС на заміну Угоди про партнерство та співробітництво були розпочаті у березні 2007 року (у 2008 році сторони узгодили назву майбутньої угоди - Угода про асоціацію).