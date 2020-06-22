У Києві цього тижня очікують главу МЗС Угорщини — Боднар

У Міністерстві закордонних справ України очікують на візит до Києва цього тижня глави зовнішньополітичного відомства Угорщини Петера Сіярто.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, коментуючи анонсовану росЗМІ участь Сіярто в параді Перемоги у Москві.

"Якщо проаналізувати політику Угорщини у відносинах з Росією, то діалог цих країн не припинявся. Звичайно, це право офіційного Будапешта вирішувати, з ким який рівень контактів підтримувати. Але ми розраховуємо на збалансований підхід. Більше того, ми сподіваємося, що Петер Сійярто приїде в Україну, і ми будемо бачити його у Києві наступного тижня (інтерв’ю записувалося 19 червня – ред.), тож балансу буде дотримано", - сказав Боднар.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 29 травня відвідав з робочим візитом Угорщину, де зустрівся з угорським колегою Петером Сіярто.