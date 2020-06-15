Тіньовий міністр оборони Канади підтримав зближення України з НАТО

Найбільша опозиційна політсила Канади - Консервативна партія - привітала Україну з розширенням співпраці з НАТО та заявила про підтримку її євроатлантичних прагнень.

Про це у Твіттер повідомив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.

“Вітання Україні з отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО! Консерватори завжди підтримували прагнення України до Альянсу та пишаються тим, що започаткували операцію UNIFIER для навчання українських військових стандартів НАТО", - йдеться у дописі.

Congratulations Ukraine on receiving NATO Enhanced Opportunity Partner status!

Conservatives have always supported Ukraine’s NATO aspirations and were proud to start Op UNIFIER to train Ukrainian troops to NATO standards. We remain #UnitedWithUkraine for full NATO membership. — James Bezan (@jamesbezan) June 12, 2020

"Ми залишаємося разом з Україною, підтримуючи повне членство у НАТО”, - додав Безан.

Читайте також: Канада вітає включення України до Програми розширених можливостей НАТО

Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.