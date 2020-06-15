Тіньовий міністр оборони Канади підтримав зближення України з НАТО
Про це у Твіттер повідомив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.
“Вітання Україні з отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО! Консерватори завжди підтримували прагнення України до Альянсу та пишаються тим, що започаткували операцію UNIFIER для навчання українських військових стандартів НАТО", - йдеться у дописі.
Congratulations Ukraine on receiving NATO Enhanced Opportunity Partner status!— James Bezan (@jamesbezan) June 12, 2020
Conservatives have always supported Ukraine’s NATO aspirations and were proud to start Op UNIFIER to train Ukrainian troops to NATO standards. We remain #UnitedWithUkraine for full NATO membership.
"Ми залишаємося разом з Україною, підтримуючи повне членство у НАТО”, - додав Безан.
Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.
Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.