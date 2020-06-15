Тіньовий міністр оборони Канади підтримав зближення України з НАТО

Тіньовий міністр оборони Канади підтримав зближення України з НАТО

Укрінформ
Найбільша опозиційна політсила Канади - Консервативна партія - привітала Україну з розширенням співпраці з НАТО та заявила про підтримку її євроатлантичних прагнень.

Про це у Твіттер повідомив депутат від Консервативної партії та тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан.

“Вітання Україні з отриманням статусу партнера Програми розширених можливостей НАТО! Консерватори завжди підтримували прагнення України до Альянсу та пишаються тим, що започаткували операцію UNIFIER для навчання українських військових стандартів НАТО", - йдеться у дописі.

"Ми залишаємося разом з Україною, підтримуючи повне членство у НАТО”, - додав Безан.

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Як повідомлялося, 12 червня Україна набула статусу члена Програми розширених можливостей НАТО.

Ця програма була започаткована на саміті Альянсу у вересні 2014 року з метою надання окремим країнам-партнерам механізмів для досягнення та підтримання максимальної взаємосумісності з НАТО.

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