Канада вітає включення України до Програми розширених можливостей НАТО

Канада вітає включення України до Програми розширених можливостей НАТО

Укрінформ
Канада вітає рішення Північноатлантичного альянсу  залучити Україну до Програми розширених можливостей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці місії Канади при НАТО у Тwitter.

“Канада тепло вітає сьогоднішнє рішення зробити Україну партнером Програми розширених можливостей НАТО. Україна - міцний та відданий партнер операцій НАТО”, - заявили у представництві Канади.

У місії наголосили, що “незалежна, суверенна та стабільна Україна - ключ до євроатлантичної безпеки”.

Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році, залучивши до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ із силами НАТО.

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12 червня в НАТО ухвалили надати Україні статус члена Програми розширених можливостей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО Україна подала в січні 2020 року.

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