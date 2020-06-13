Канада вітає включення України до Програми розширених можливостей НАТО

Канада вітає рішення Північноатлантичного альянсу залучити Україну до Програми розширених можливостей.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці місії Канади при НАТО у Тwitter.

“Канада тепло вітає сьогоднішнє рішення зробити Україну партнером Програми розширених можливостей НАТО. Україна - міцний та відданий партнер операцій НАТО”, - заявили у представництві Канади.

🇨🇦 Canada warmly welcomes today’s decision to make 🇺🇦 Ukraine a NATO Enhanced Opportunities Partner. 🇺🇦is a strong and committed partner in #NATO operations. An independent, sovereign, and stable Ukraine is key to Euro-Atlantic security! pic.twitter.com/ObIar7C2cX — Canada at NATO 🇨🇦 (@CanadaNATO) June 12, 2020

У місії наголосили, що “незалежна, суверенна та стабільна Україна - ключ до євроатлантичної безпеки”.

Як повідомлялося, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році, залучивши до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ із силами НАТО.

12 червня в НАТО ухвалили надати Україні статус члена Програми розширених можливостей. Президент Володимир Зеленський зазначив, що це дозволить Україні та Альянсу краще взаємодіяти заради спільної безпеки.

Заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО Україна подала в січні 2020 року.