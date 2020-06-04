Разумков не впевнений, що Рада розгляне призначення міністра екології і в п’ятницю

Під час підготовки засідання Верховної Ради в четвер, 4 червня, було ухвалено рішення не виносити на розгляд питання призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Про це розповів Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, 4 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коли готували це засідання, то було прийнято рішення винести одне та інше питання (призначення Ольги Стефанішиної та Олександра Ткаченка на посади в уряді - ред.) сьогодні на розгляд, незважаючи на те, що вчора було обговорення і в комітеті, і позиція по можливому міністру екології також обговорювалася, сьогодні не було прийнято рішення її виносити в зал", - сказав Разумков.

Він сподівається, що призначення міністра захисту довкілля та природних ресурсів відбудеться найближчим часом, однак спікер не впевнений, що це станеться у п'ятницю, 5 червня, оскільки завтра заплановано провести годину запитань до уряду та розглянути багато інших питань.

Разумков не прокоментував інформацію, що нібито депутати відмовилися голосувати за Абрамовського через дані його декларації, зазначивши, що він не обговорював дане питання з нардепами.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів України. З жовтня 2019 року він працював заступником міністра енергетики та захисту довкілля України.

4 червня народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Олена Мошенець в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, що з Верховної Ради в останній момент відкликали подання про призначення Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля та природних ресурсів.