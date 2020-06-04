Разумков чекає у Раді доопрацьовану програму уряду найближчим часом

Програма діяльності уряду вже грунтовно доопрацьована і найближчим часом має надійти до Верховної Ради.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, 4 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Якщо ми говоримо про Програму дій уряду - дуже було багато пропозицій, зауважень до тієї програми, яка сьогодні була направлена на доопрацювання. Наскільки мені відомо, про це говорив сьогодні і Прем'єр-міністр. Вона вже грунтовно доопрацьована. Я сподіваюся, що найближчим часом вона надійде до Верховної Ради", - сказав спікер.

Разумков також висловив сподівання, що доопрацьована Програма діяльності уряду максимально враховує усі зауваження.

Як повідомлялося, Верховна Рада у четвер, 4 червня, відправила на доопрацювання Програму діяльності Кабінету міністрів, яка була зареєстрована 13 квітня.

Перед цим Прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до депутатів з відповідним проханням відправити цей документ на доопрацювання, аби внести новий доопрацьований варіант програми у парламент.

За його словами, уряд вже доопрацював програму, врахувавши пропозиції профільних комітетів ВР по усіх напрямках.