Комітет Ради підтримав кандидатуру Ткаченка на посаду глави МКІП

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики підтримав проєкт постанови про призначення народного депутата із фракції партії "Слуга народу" Олександра Ткаченка міністром культури та інформполітики.

Про це повідомила заступник голови комітету, заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Підтримали на профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики", - поінформувала депутат.

Кравчук додала, що голосування у залі Верховної Ради за це призначення планується завтра, у четвер, 4 червня.

Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата із фракції "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.