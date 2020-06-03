Комітет Ради підтримав кандидатуру Ткаченка на посаду глави МКІП
Про це повідомила заступник голови комітету, заступник голови фракції "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook.
"Підтримали на профільному комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики Постанову про призначення Олександра Ткаченка міністром культури та інформаційної політики", - поінформувала депутат.
Кравчук додала, що голосування у залі Верховної Ради за це призначення планується завтра, у четвер, 4 червня.
Як повідомляв Укрінформ, уряд 3 червня зареєстрував у Верховній Раді подання на призначення народного депутата із фракції "Слуга народу", голови Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики України.