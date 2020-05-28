На COVID-19 захворів депутат від "Слуги народу"

У народного депутата від фракції "Слуга народу" Валерія Божика виявили COVID-19.

Цю інформацію кореспондентові Укрінформу підтвердила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Так, це правда. У Валерія Божика дійсно виявили COVID", - сказала Кравчук.

Депутатка додала, що зараз Апарат ВР складає список осіб, які останнім часом контактували з Божиком.

Раніше усі члени фракції "Батьківщина" пішли на самоізоляцію, оскільки колега по фракції Олег Мейдич захворів на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 травня в Україні лабораторно підтверджено 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків. Загалом в Україні одужали 8439 людей, 669 летальних випадків.