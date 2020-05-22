На COVID-19 перехворіли 10-15 депутатів Ради – спікер

Близько півтора десятка народних депутатів перенесли коронавірусну хворобу.

Про це повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в інтерв’ю «24 каналу».

«За тією інформацією, яка в мене є, приблизно 10-15 осіб. У нас є новий підтверджений випадок, саме тому одна з фракцій була на самоізоляції. Сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо продовжити у нормальному режимі роботу ВР,» – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання ВР 20 травня віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що у народного депутата Олега Мейдича (фракція "Батьківщини") підтверджено коронавірус, тому вся фракція пішла на самоізоляцію.

Згодом Голова ВР Дмитро Разумков запросив керівників парламентських фракцій і груп на нараду щодо питання порядку денного. Після її завершення він доручив голові Регламентного комітету провести його позачергове засідання. За рекомендацією профільного комітету ВР внесла зміни до календарного плану третьої сесії, за якими перейшла в режим роботи в комітетах, фракціях і групах на період із 21 по 22 травня.

Читайте також: Разумков пропонує штрафувати депутатів без масок

22 травня заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила, що в Верховній Раді за кілька останніх днів провели ПЛР-тестування на COVID-19 87 осіб, серед яких – 53 депутати, і результати цих тестів виявилися негативними. Вона додала, що парламент може з 2 червня повернутися до пленарного режиму роботи.

Відповідно до календарного плану третьої сесії ВР дев’ятого скликання, наступне пленарне засідання парламенту має відбутися саме 2 червня.

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Фото: ВР