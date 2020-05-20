Разумков пропонує штрафувати депутатів без масок

Разумков пропонує штрафувати депутатів без масок

Укрінформ
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує штрафувати народних депутатів, які не надягають захисні маски на засідання парламенту.

Про це він сказав після відкриття ранкового засідання парламенту у середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Шановні колеги, є пропозиція... Штраф за те, що людина не надягає маску, у нас діє по всій державі... Якщо ви її не одягаєте… – 17 тисяч із заробітної плати у фонд перераховуємо лікарям", - звернувся до парламентаріїв Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, у народного депутата Олега Мейдича (фракція "Батьківщини") підтверджено коронавірус. Через це вся фракція пішла на самоізоляцію і з середи, 20 травня, відсутня на засіданнях Верховної Ради.

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Загалом в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, померло 564 людини.

Фото: ВР

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