Депутати просять апарат ВР пустити журналістів до кулуарів і ложі преси

Народні депутати направили низку звернень до керівника апарату Верховної Ради із проханням дозволити доступ представників засобів масової інформації до кулуарів другого поверху парламенту та до ложі преси на третьому поверсі парламенту.

Про це поінформував член депутатської фракції політичної партії "Слуга народ Олександр Качура під час брифінгу 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я направив разом із народними депутатами ряд депутатських звернень до керівника апарату Верховної Ради, щоб журналісти всі мали доступ до кулуарів другого поверху і балкону парламенту. І я впевнений, що все-таки, враховуючи санітарні норми, всі нормативи і рекомендації, які є, досягнемо результату, – і журналісти вже найближчим часом зможуть потрапити до кулуарів другого поверху і балкону парламентської зали", – сказав парламентар.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков поінформував, що представників засобів масової інформації планують із 2 червня пустити до ложі преси Верховної Ради, де вони зазвичай працюють під час пленарних засідань парламенту.