"Батьківщина" завершила самоізоляцію - Тимошенко
Про це повідомила лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.
"Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда відновлює роботу за звичним графіком", - написала Тимошенко.
Вона також побажала Олегу Мейдичу якнайшвидшого одужання.
Крім того, Юлія Тимошенко закликала українців під час послаблення карантину продовжувати зберігати пильність і не легковажити.
Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на COVID-19. Через це вся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію і з середи, 20 травня, відсутня на засіданнях Верховної Ради.
Також через хворобу депутата Верховна Рада перейшла у комітетський режим роботи 21 і 22 травня замість пленарних засідань.
Фото: ba.org.ua