"Батьківщина" завершила самоізоляцію - Тимошенко

Народні депутати від фракції "Батьківщина" після підтвердження коронавірусної хвороби свого колеги Олега Мейдича отримали негативні тести на COVID-19 і завершили самоізоляцію.

Про це повідомила лідерка партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко у Facebook.

"Самоізоляцію завершено − "Батьківщина" повертається до роботи. ПЛР-тести всіх депутатів фракції, які ми здали після підтвердження COVID-19 у нашого колеги, негативні. Наша команда відновлює роботу за звичним графіком", - написала Тимошенко.

Вона також побажала Олегу Мейдичу якнайшвидшого одужання.

Крім того, Юлія Тимошенко закликала українців під час послаблення карантину продовжувати зберігати пильність і не легковажити.

Як повідомляв Укрінформ, народний депутат від фракції "Батьківщина" Олег Мейдич захворів на COVID-19. Через це вся фракція "Батьківщина" пішла на самоізоляцію і з середи, 20 травня, відсутня на засіданнях Верховної Ради.

Також через хворобу депутата Верховна Рада перейшла у комітетський режим роботи 21 і 22 травня замість пленарних засідань.

Фото: ba.org.ua