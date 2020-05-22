У Раді перевірили на коронавірус 53 депутатів - результати негативні

У Верховній Раді за кілька останніх днів провели ПЛР-тестування на COVID-19 87 осіб, серед яких – 53 депутати, результати тестів виявилися негативними.

Про це повідомила заступниця голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук на своїй сторінці у Facebook.

"Карантинні новини Верховної Ради: усього за кілька останніх днів протестували ПЛР-тестами 87 осіб, з них – 53 депутати. Усі результати негативні, COVID-19 не виявлено. За потреби додаткові тестування будуть зроблені ще наступного тижня", – зазначила Кравчук.

Водночас вона додала, що парламент може з 2 червня повернутися до пленарного режиму роботи. Тим часом, за її словами, депутати чекають роз’яснень від Міністерства охорони здоров’я щодо того, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання ВР 20 травня віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що у народного депутата Олега Мейдича (фракція "Батьківщини") підтверджено коронавірус, і через це вся фракція пішла на самоізоляцію.

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Згодом голова ВР Дмитро Разумков запросив керівників парламентських фракцій і груп на нараду щодо питання порядку денного. Після її завершення він доручив голові Регламентного комітету провести його позачергове засідання. За рекомендацією профільного комітету ВР внесла зміни до календарного плану третьої сесії, за якими перейшла в режим роботи в комітетах, фракціях і групах на період із 21 по 22 травня.

Станом на 9:00 22 травня в Україні 20 148 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 588 летальних, 6585 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 442 нові випадки.

Фото: ВР