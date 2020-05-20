Фракція "Батьківщини" пішла на самоізоляцію через коронавірус у депутата

Усі члени фракції "Батьківщина" пішли на самоізоляцію, оскільки колега по фракції Олег Мейдич захворів на коронавірус.

Про це повідомила заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк на ранковому засіданні парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ви бачите, що сьогодні немає в залі однієї з фракцій.., - це "Батьківщина". На жаль, один з наших колег, а саме Олег Мейдич, захворів, у нього підтверджений коронавірус. Як відповідальна, фракція сьогодні відсутня в залі, тому що всі депутати пішли на самоізоляцію. І поки не буде тестування проведено кожному з депутатів і не буде рішення про те, що вони всі здорові, вони не повернуться до цього залу", - сказала Кондратюк.

Віцеспікер також наголосила на важливості масового тестування на коронавірус.

"Я вимагаю від міністра охорони здоров'я Максима Степанова, який був запрошений на годину запитань до уряду, надати повну інформацію про закупівлі та фінансування виробництва тестових систем на коронавірус, а також антитіл до нього", - сказала Кондратюк.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, померло 564 людини.