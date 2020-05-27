Міністр у справах ветеранів вніс зміни до декларації

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб отримав одноразову грошову допомогу у розмірі 525 тисяч 500 грн від Київського міського військового комісаріату.

Про це Бессараб повідомив у внесених суттєвих змінах у декларації посадовця.

Як зазначив міністр, одноразову грошову допомогу він отримав відповідно до постанови КМУ від 25.12.13 № 975.

Задекларував зміни до декларації Бессараб 18 травня 2020 року.

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Як повідомлялося, постанова Кабінету міністрів України від 25 грудня 2013 р. № 975 затверджує порядок призначення і виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві.