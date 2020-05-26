Стефанчук: Десь 20% обіцяних Зеленським законопроєктних ініціатив втілені у життя

Орієнтовно 20% законопроєктних ініціатив, ухвалення яких обіцяв Президент Володимир Зеленський під час перевиборчої кампанії, вже втілені.

Про це поінформував перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми проводили аналітику з цього питання: десь орієнтовно 20% із тих законопроєктних ініціатив, про які говорив Президент (у контексті передвиборчих обіцянок Володимира Зеленського – ред.), вони, на сьогодні, вже втілені. Це - питання депутатської недоторканності, питання, які пов’язані з кнопкодавством. Тобто ми почали вичищати з самого початку роботи Верховної Ради України. Це, й дуже багато ініціатив у сфері бюджетній, щодо питань податків, у сфері економіки, антикорупційної діяльності, питання, пов’язані з перезапуском антикорупційних органів, із особами, які сприяють викриттю корупціонерів, – це все вже прийнято. І про це треба говорити, і воно прийнято вперше за всю історію існування України. Той самий Виборчий кодекс, той самий закон про тимчасові слідчі комісії, – це все робота вже цього парламенту", – зазначив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, 1 січня 2020 року в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України)", ухвалений парламентом 3 жовтня 2019 року.

Водночас 16 жовтня Рада ухвалила закон про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України", яким обмежується заробітна плата парламентарія, якщо він протягом календарного місяця пропустив більш як 30% голосувань при прийнятті рішень ВР на пленарних засіданнях або більш як 50% засідань комітету, до якого він входить.

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Пізніше, 19 грудня, Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами України на пленарних засіданнях Верховної Ради України", що визначає кримінальну відповідальність за кнопкодавство. За це передбачено штраф від 3 тисяч (51 тис. грн) до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 тис. грн). Відповідно до статті 216 Кримінального процесуального кодексу, досудове розслідування таких правопорушень здійснюють слідчі органи Державного бюро розслідувань.