Рік президентства Зеленського

Узагальнюємо відповіді на запитання учасників пресконференції Президента України Володимира Зеленського, що відбулася біля Марїїнського палацу у Києві

На відміну від попереднього спілкування Володимира Зеленського з представниками українських та зарубіжних ЗМІ, 11 жовтня 2019 року, коли майже 14-годинний пресмарафон побив світовий рекорд тривалості, цього разу організатори і учасники заходу жодних “рекордних амбіцій” не мали. Головне – атмосфера спілкування (захід відбувався просто неба, іноді – під дощем, із дотриманням дистанції та інших вимог епідбезпеки) і зміст розмови. Завдяки “традиційному” формату пресконференції вдалося уникнути масового повторення запитань, за що критикували згаданий уже рекордний пресмарафон, і сконцентруватися на найважливіших сенсах. За понад три години спілкування із журналістами глава держави відповів на кілька десятків запитань, що стосувалися найактуальніших для України проблем – зокрема, війни і миру, протидії коронавірусу, шляхів протистояння економічній кризі та подолання бідності, кадрових призначень, розслідування резонансних злочинів і непростих відносин влади із політичним опонентами та українським олігархатом. Укрінформ узагальнив деякі важливі меседжі...

Про боротьбу із COVID-19, її героїв і послаблення карантину

У 15 областях повністю виплатили надбавки за березень у 300% посадових окладів медикам, котрі перебувають на передовій боротьби із коронавірусом. У цьому запевнив глава держави, відповідаючи на перші запитання журналістів. Затримки із виплатами Володимир Зеленський пояснив “технічними причинами”. Адже необхідні кошти держава перерахувала на місця понад місяць тому.

Президент підтвердив, що з 22 травня в Україні запрацює міський та приміський транспорт. З 25 травня відкриють дитсадки. Водночас, за словами глави держави, лише 6 регіонів готові до відновлення міжобласного сполучення. Тож із цим доведеться почекати.

Про мінський процес, мирне врегулювання, спілкування із Путіним і Крим

За словами Володимира Зеленського, Україна готова вести переговори з представниками тимчасово окупованих територій у Мінську за умови, що ті мають українське громадянство, а не хизуються паспортами держави-агресора. Водночас, за оцінками президента, "мінську групу" вдалося перезавантажити, підвищивши статус переговорного процесу. Одним із головних результатів цих перемовин глава держави вважає звільнення десятків українських громадян із полону у проросійських бойовиків. Він очікує на черговий обмін утримуваними особами після спаду епідемії.

Також після послаблення карантину в Україні та у Європі, за словами Зеленського, може відбутися й саміт глав держав нормандського формату. Лідери Німеччини і Франції підтримують ідею проведення такої зустрічі. Що ж до контактів Зеленського з президентом РФ, то останнім часом їх узагалі не було – через концентрацію сторін на розв’язанні внутрішніх проблем. "Зараз всі займаються своїми країнами через коронавірус", – пояснив президент.

Пресконференція Володимира Зеленського / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

Водночас Володимир Зеленський визнав, що, на відміну від проблематики мирного врегулювання на Донбасі, яка постійно присутня на світовому порядку денному, питання Криму на міжнародних майданчиках обговорюють недостатньо. При цьому позиція наших міжнародних партнерів незмінна: США, Канада і ЄС (включаючи Німеччину та Францію) публічно визнають – доки Крим не повернуть Україні, санкції проти Росії скасовувати не будуть.

Про економіку й (не)завершення “епохи бідності”

Напряму підтримати бізнес, який постраждав від коронавірусу, вливши в економіку десятки чи сотні мільярдів доларів, як це роблять заможні держави, Україна не може. Тому і надалі йтиме шляхом податкових, організаційних та регуляторних послаблень, що допоможуть малим і середнім підприємцям стати на ноги по завершенні карантину. Інше важливе завдання – забезпечення прийнятних умов кредитування реального сектора економіки і населення. Президент запевнив, що влада намагається "дотиснути" банківську систему, щоб запустити кредитування бізнесу під низькі відсотки. "5-7-9%" – це перша програма, за якою люди можуть отримувати кредити не під 25– 30%. Вже рік я борюся, щоб у нас іпотека була під 10%. Найближчим часом це стане реальністю", – запевнив Зеленський.

Водночас глава держави погодився із журналістами, що до “завершення епохи бідності” в Україні іще далеко. Зокрема, зараз втіленню відповідних намірів заважає світова криза. "Кінець епохи бідності в Україні стовідсотково не настав. Він не може настати, коли криза у світі. Коли ви отримали бідну країну, повинні робити кроки, змінювати її. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба", – констатував президент.

Один з варіантів залучення коштів у вітчизняну економіку – залучення прямих інвестицій. За словами Зеленського, вже готовий законопроєкт щодо врегулювання діяльності анонсованих ним кілька місяців тому "інвестиційних нянь" для інвесторів. Незабаром його зареєструють у парламенті. При цьому дію документа поширюватимуть не тільки на зарубіжних, а і на внутрішніх інвесторів. Новою версією проєкту передбачено, що "інвестнянь" (спецільно закріплених топменеджерів, які супроводжуватимуть діяльність інвестора в Україні), надаватимуть усім, чиї капіталовкладення перевищать $30 млн (раніше йшлося про $100 млн). Також президент повідомив про ймовірні преференції при сплаті податку на прибуток для інвесторів, які вкладуть в українську приватизацію від $10 млн.

Володимир Зеленський розповів, що до внесення на розгляд парламенту готовий законопроєкт про амністію капіталів. Який дозволить легалізувати і спрямувати в “білу” економіку десятки чи й сотні мільярдів гривень. "Амністію оголосимо цього року – повинні це зробити, ми домовлялися і обіцяли людям", – запевнив президент. Дискусії, за його словами, ведуться хіба що довкола параметрів “фінансової індульгенції” – відсотка, під який амністуватимуть капітали. Передбачалося, що це буде 5% на все – і на гроші, і на нерухомість. Тепер же є пропозиції щодо зниження відсоткових ставок для легалізації негрошових активів.

Про дороги та інші напрямки “Великого будівництва”

Володимир Зеленський хоче залишитися в історії як президент, котрий “зробить в Україні дороги”. "Завдання – побудувати всі державні дороги, які об’єднають країну. А це 25 тисяч (кілометрів) пріоритетних шляхів. І впевнений, що до кінця моєї каденції усі державні дороги добудуємо", – запевнив президент. Нинішній же рік, за його словами, має стати важливою віхою на цьому шляху. Незважаючи на коронавірус і кризу, роботи за програмою “Велике будівництво” не припиняються. Зокрема, цьогоріч планують збудувати у 9 разів більше доріг, ніж у попередні роки. За словами президента, він планує знайти $3 мільярди для будівництва в Україні сучасних мостів. Нині, зокрема, набирають оберти роботи зі спорудження важливої транспортної артерії у Запоріжжі. “За 2-2,5 роки ми побудуємо цей міст. Це буде один з найбільших мостів за всю історію нашої країни, і ми всі ним пишатимемося”, – вірить президент.

Також країна готується ввести в експлуатацію десятки шкіл і дитсадків. Єдине, що нині дещо пригальмували роботи зі спорудження в Україні понад 200 сучасних приймальних відділень опорних лікарень. Оскільки через обмеження авіаційних перевезень є проблеми із постачанням для них обладнання.

Про “своїх” у владі і кадровий голод

Президент Володимир Зеленський запевнив, що призначає на посади виключно "чистих" людей, яким довіряє. Так він відреагував на закид журналіста, котрий пригадав главі держави його обіцянки "не призначати кумів та військових друзів" на відповідальні посади в державі. Водночас Зеленський кілька разів повторював тезу про значний "кадровий голод" в країні. І навіть запропонував журналістові обрати для себе будь-яку посаду в Офісі президента та спробувати зарекомендувати себе на новій роботі, “працюючи по 25 годин на добу”, як це робить керівник Офісу.

Щодо вакансій у владі, Зеленський наголосив: “Я не можу знайти нормального міністра культури, складно знайти міністра освіти”. Також, за його словами непросто шукати міністра енергетики – зокрема, з огляду на необхідність забезпечення рівновіддаленості цієї фігури від українських олігархів, чиї інтереси в енергетичній сфері сконцентрувалися як ніде.

Також Володимир Зеленський прокоментував звільнення призначеного за підсумками кадрових конкурсів керівництва Державних митної і податкової служб. Зокрема, президент похвалив ексглаву митниці Максима Нефьодова, назвавши його “нормальною професійною людиною”. Але – пояснив, що цього замало для успішної боротьби із хабарництвом та контрабандою на митниці. При цьому Зеленський не виключив, що Нефьодову можуть запропонувати нову відповідальну посаду. “Хочу, щоб він повернувся. Він може працювати і в Офісі президента, і відповідати за окремі проєкти, які зможе довести до позитивного результату", – наголосив президент.

Він також відкинув закиди журналістів щодо нібито повернення у владу людей часів Януковича. А ще – анонсував кадрові рішення щодо голів обласних державних адміністрацій після завершення карантину. Також триватиме активний процес зміни керівників районних адміністрацій, багатьох із яких призначав ще попередній президент.

Про вироки попередникам і розслідування резонансних справ

Президент переконаний, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, попереду: “Думаю, вони так керували державою, що на них чекає дуже багато різних пригод і різних вироків”. Так він відреагував на низку запитань журналістів, які натякали, що “весна посадок в Україні” так і не почалася. Зокрема, президент прокоментував оприлюднення аудіозаписів, на яких нібито ексвіцепрезидент США Джозеф Байден розмовляє з Петром Порошенком. Зеленський сказав, що "це не останній дзвіночок, реагувати на який мають правоохоронці”.

Справжнім іспитом для нинішнього керівництва правоохоронних структур, за словами Зеленського, мають стати розслідування і доведення до суду резонансних справ – убивств Катерини Гандзюк і Павла Шеремета. Остання, за висновками глави держави, – особливо складна. І відповідальність за її розслідування несе особисто міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. "Є, на жаль, кілька трагічних справ у нашій країні. З приводу Катерини Гандзюк – за моєї каденції людей, які її вбили, – посадили. Є питання, хто замовив. У нас вже є відповідь. Зараз цю справу повністю передали до суду. І суд, я впевнений, винесе справедливий вирок. І замовники сядуть за ґрати. Щодо справи Шеремета – вона більш складна. Якщо доведуть слідство і суд, що ті люди (підозрювані) – вбивці, вони сядуть. Якщо ні – відповідатимуть ті, хто довів цю справу до суду, звинувативши невинних”, – наголосив Зеленський і підсумував: “З усіма цими справами ми точно розберемося".

Про відносини і “дистанцію” з олігархами

Володимир Зеленський запевнив, що розраховує на прості й нелобістські стосунки з олігархатом. А доказом незалежності від нього він вважає критику своїх дій підконтрольними різним фінансовим структурам засобами масової інформації.

“Я не є лобістом їхніх інтересів. Вони не можуть натиснути на мене, щоб поставити ту чи іншу людину на посаду. Мені здається, вони навіть не хочуть – чи бояться, чи розуміють, – що немає сенсу мені це пропонувати”.

Натомість президент пообіцяв надати картбланш Антимонопольному комітетові у запобіганні антиконкурентним діям та зловживанням з боку усіх без винятку фінансово-промислових груп. І пообіцяв активніше долучати товстосумів до благодійництва та виконання у майбутньому завдань із реінтеграції й відбудови тимчасово окупованих районів Донбасу.

Про виборчі перспективи – власні, президентської політсили і всієї країни

Президент Зеленський вважає, що для втілення задекларованих планів йому може не вистачити однієї каденції. Тож подумає, чи варто балотуватися іще на один термін. “Бачу, що робота складна, ніхто "спасибі" не скаже, але якщо буде велика підтримка народу України, зможу про це думати... думатиму", – сказав глава держави і додав, що, як свідчать опитування, його досі підтримує більшість українців. Хоча сам президент і "не женеться за рейтингами".

А ось чутки про можливі дострокові парламентські вибори глава держави спростовує. Зеленський може розпустити парламент, якщо, приміром, народні депутати від "Слуги народу" перестануть голосувати за важливі закони чи почнуть лобіювати інтереси комерційних груп впливу. Наразі ж про таке не йдеться. “Монобільшість” добре справляється із роботою. Що ж до призначених на осінь місцевих виборів, то президент, зокрема, пообіцяв підтримувати кандидата від "Слуги народу" на посаду столичного міського голови. Хто цей претендент – наразі не визначилися. Його ім’я буде відоме після праймеріз.

Підготував Владислав Обух, Київ