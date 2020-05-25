Україна закликає президента ПА НАТО протистояти спробам Росії домогтися зняття санкцій

Голова Постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО, народний депутат від фракції "Слуга народу" Єгор Чернєв під час розмови з президентом ПА НАТО Аттілою Мештерхазі закликав підтримати Україну та разом протистояти спробам Росії домогтися зняття санкцій.

Про це Чернєв написав у Facebook.

"Сьогодні під час розмови з президентом ПА НАТО Аттілою Мештерхазі я закликав його та всю Парламентську асамблею підтримати нас та разом протистояти спробам Росії та її агентів впливу у Європі домогтися зняття санкцій. Домовилися координувати свої дії в протистоянні цим спробам та добитися якнайшвидшого проведення сесії ПА НАТО у Києві, яка була відкладена через пандемію, де ми ще раз на найвищому рівні піднімемо питання російської агресії та напрацюємо шляхи спільної політичної боротьби з російським впливом", - написав депутат.

Чернєв додав, що намагання Росії добитися зняття санкцій під приводом боротьби з наслідками COVID-19 нині активно лобіюються багатьма європейськими проросійськими політиками та цілими партіями в урядах своїх держав.

Депутат підкреслив, що для РФ пандемія — зручна нагода спробувати скасувати санкції та обґрунтувати це гуманітарними міркуваннями.

"Сьогодні, коли багато політиків у Європі здаються перед грошима та тиском Росії, НАТО та пов’язані з ним структури залишаються головним форпостом, який послідовно та твердо відстоює необхідність збереження санкцій та тиску на РФ до повного повернення Україною контролю на Донбасі і в Криму", - зауважив Чернєв.

Він запевнив, що українська делегація в ПА НАТО докладе всіх зусиль, щоб наші стосунки з Альянсом ставали ще більш міцними та дружніми, і разом ми змогли утримати цей фронт.

Як відомо, весняна сесія ПА НАТО мала відбутися 22-25 травня у Києві. Однак через пандемію СOVID-19 виникла потреба у її на пізніший період.

Відповідні проєкти постанов уже зареєстрували у Верховній Раді народні депутати від фракції "Слуга народу" і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко. Вони пропонують перенести весняну сесію ПА НАТО, заплановану з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, на дату, яку буде додатково узгоджено між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.