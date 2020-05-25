Раді пропонують перенести весняну сесію ПА НАТО в Києві - проєкт постанови

Народні депутати від фракції "Слуга народу" зареєстрували у Верховній Раді проєкт постанови "Про перенесення весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору у травні 2020 року та заяву ВР щодо реалізації стратегічного курсу України на євроатлантичну інтеграцію".

Текст проєкту №3530 оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно із пояснювальною запискою, цілі та завдання документа – створення правових передумов для перенесення весняної сесії ПА НАТО, яку планувалося провести в Києві 22-25 травня 2020 року, на пізніший період та проведення переговорів із міжнародним секретаріатом ПА НАТО щодо визначення нової дати проведення сесії ПА НАТО в Києві.

Проєкт постанови також включає звернення до Кабміну щодо перенесення заходу та врахування перерозподілу коштів при внесенні наступних змін до держбюджету на поточний рік, передбачених на забезпечення проведення весняної сесії ПА НАТО у Києві. А також після визначення дати проведення заходу НАТО в Україні, забезпечення його фінансування.

Крім того, пропонується схвалити звернення із заявою до світової спільноти щодо незмінності конституційно закріпленого курсу України на євроатлантичну інтеграцію та готовності України до проведення сесії Асамблеї в інший узгоджений з міжнародним секретаріатом ПА НАТО термін у Києві.

Автори проєкту – члени фракції "Слуга народу" Богдан Яременко, Мар'яна Безугла, Ігор Копитін, Єгор Чернєв.

Передбачається, що заява, яку пропонується схвалити, буде черговим потужним сигналом для світової спільноти щодо незмінності курсу України на євроатлантичну інтеграцію.

Автори проєкту постанови нагадують, що ПА НАТО підтримала ініціативу ВР щодо проведення в Україні весняної сесії Асамблеї, яка мала відбутися у м. Київ у період з 22 по 25 травня 2020 року згідно з постановою ВР №2705-VІІІ від 29 квітня 2020 року.

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Водночас враховуючи кризову ситуацію, що склалася в світі у зв’язку з подальшим поширенням пандемії СOVID-19, усвідомлюючи важливість максимального захисту життя і здоров’я людей та підтримуючи зусилля світової спільноти, в тому числі НАТО, щодо боротьби з цією пандемією на євроатлантичному просторі та поза його межами, виникла нагальна потреба у перенесенні весняної сесії за домовленістю з міжнародним секретаріатом ПА НАТО на пізніший період.

Як зазначається на сайті Верховної Ради, проєкт постанови №3530 був одержаний ВР і переданий на розгляд керівництву 22 травня, а 25 травня його направлено на розгляд Комітету.

Крім того, голова Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко зареєстрував проєкт постанови №3529 "Про внесення змін до постанови Верховної Ради України "Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору". Він пропонує перенести проведення весняної сесії ПА НАТО, запланованої з 22 по 25 травня 2020 року в м. Києві, на дату, яку буде додатково узгоджена між Верховною Радою України та Парламентською асамблеєю Організації Північноатлантичного договору.