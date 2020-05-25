Разумков дозволив депутатам службові відрядження Україною

Голова Верховної Ради України Дмитро Раузмков вніс зміни до Розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби " від 12 березня 2020 року №151, виключивши пункт про скасування службових відряджень депутатів по Україні на період карантину.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України рішення про роботу з 18 травня 2020 року відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 січня 2020 року №462-ІХ, пункт 6 розпорядження Голови Верховної Ради України "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року №151 виключити", - йдеться у документі.

Пункт 6 розпорядження Голови ВР від 12 березня передбачав скасування на період карантину службові відрядження в межах України посадових осіб Верховної Ради, Апарату ВР, народних депутатів та їх помічників-консультантів.

Як повідомлялося, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

3 квітня Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повертається до звичайного режиму роботи 18 травня.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.