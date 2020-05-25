Разумков дозволив депутатам службові відрядження Україною

Разумков дозволив депутатам службові відрядження Україною

КАРАНТИН
Укрінформ
Голова Верховної Ради України Дмитро Раузмков вніс зміни до Розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби " від 12 березня 2020 року №151, виключивши пункт про скасування службових відряджень депутатів по Україні на період карантину.

Відповідне розпорядження оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"У зв'язку з прийняттям Верховною Радою України рішення про роботу з 18 травня 2020 року відповідно до календарного плану проведення третьої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 16 січня 2020 року №462-ІХ, пункт 6 розпорядження Голови Верховної Ради України "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" від 12 березня 2020 року №151 виключити", - йдеться у документі.

Пункт 6 розпорядження Голови ВР від 12 березня передбачав скасування на період карантину службові відрядження в межах України посадових осіб Верховної Ради, Апарату ВР, народних депутатів та їх помічників-консультантів.

Як повідомлялося, Голова ВР 12 березня підписав розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби".

3 квітня Дмитро Разумков вніс зміни до розпорядження "Про додаткові заходи із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби" і продовжив його дію до кінця карантину в Україні.

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Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня ухвалила постанову "Про організацію роботи Верховної Ради України" (№ 3434), згідно з якою парламент повертається до звичайного режиму роботи 18 травня.

Кабінет міністрів 20 травня ухвалив рішення про перехід на адаптивну модель карантину з 22 травня до 22 червня.

Станом на 25 травня в Україні лабораторно підтверджено 21 245 випадків COVID-19. За добу - 259 нових випадків.

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