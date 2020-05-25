На Банковій розповіли про відносини Зеленського та Коломойського

У Президента Володимира Зеленського є діалог з усіма олігархами, але взаємини він формує сам.

Про це розповів перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов в інтерв'ю "Гордону".

"Є в нього (Зеленського - ред.) стосунки й діалог з усіма олігархами, безумовно. Не спілкуватися з такими людьми неможливо. Взаємини він сам формує. Але я точно розумію, що він керувався інтересами розвитку країни та консолідації сил, якщо це можливо, якщо це робоча конструкція. Він не формуватиме чийогось капіталу", - сказав Трофімов.

Водночас на уточнююче запитання, чи немає зараз дружби між Ігорем Коломойським та Президентом, Трофімов відповів: "Є якісь зрозумілі взаємовідносини. Вони давні. Тому що ми працювали на каналі ("1+1" - ред.) і з каналом".