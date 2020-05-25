В Офісі Президента, сказали, до кого дослухається Зеленський

Президент Володимир Зеленський дослухається до думок Прем'єр-міністра глави уряду й керівника Офісу Президента та його заступників, а також керівників спецслужб, але рішення ухвалює сам.

Про це розповів перший заступник керівника ОП Сергій Трофімов в інтерв'ю "Гордону".

"Він слухає думку тих людей, які поруч, які працюють із ним і на нього. Це глава офісу, це Прем'єр, це перший помічник і всі заступники", - відповів він на запитання, хто ті люди, які формують рішення Президента, впливають на його рішення.

Трофімов також додав, що в переліку тих посадовців, до яких дослухається Президент є і керівники спецслужб.

"Він (Зеленський - ред.) звіряє інформацію. Доволі широке в нього коло і діапазон верифікації інформації. У нас же вимагають підтвердження, тому що владу влаштовано вертикально, а процеси відбуваються горизонтально. Тобто ти не маєш часу повноцінно вникнути в кожен процес до кінцевої точки і зрозуміти, що там відбувається. Тому тобі потрібно дуже швидко скласти до купи: так, не так, звільняти, призначати, ухвалювати якесь рішення, не підписувати, підписувати тощо", - пояснив заступник керівника ОП.

Водночас він запевнив, що рішення Президент "завжди ухвалює сам".