Зеленський знає, хто записав "плівки Єрмака"

Президент Володимир Зеленський назвав справу так званих "плівок Єрмака" порожньою і заявив, що йому відомо, хто зробив запис.

Про це він сказав на пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Що стосується пана Єрмака - для мене це порожня справа. Я знаю, хто проводив ці записи, знаю для чого, знаю, хто шантажував цими записами, хотів шантажувати мене особисто", - сказав Зеленський.

Водночас він наголосив, що не може зараз сказати, хто робив ці записи, тому що йде слідство.

"У мене є відповідь повна. Частково там є відповідь, чому я деяких людей звільняю", - заявив Президент.

Він наголосив, що згодом і суспільство дізнається про "авторів" плівок.

"Там дуже цікаво і треба вам простежити - хто викладав відео, звідки воно йшло, хто перший оприлюднив у Facebook те, що "дивіться, що відбувається", хто перший оприлюднив на телеграм-каналах. І ви одразу зрозумієте не тільки хто в цьому співучасники, а кому належать ті чи інші телеграм-канали", - сказав Зеленський.

Він додав, що в Офісі Президента розуміють, для чого це зроблено і хто має таку техніку: "Держава має таку техніку".

Крім того, глава держави додав, що записи були зроблені торік улітку і восени, і після цього багато разів можна було призначити на посади різних людей, але нікого не призначено.

"Жодної людини, жодного прізвища, хоча це обговорювалось ще влітку і у вересні. І готувалась вся ця подія, щоб шантажувати Офіс Президента і мене особисто", - заявив Президент.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Також СБУ об'єднала два кримінальні провадження щодо Лероса в одну справу.