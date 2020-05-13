Справу "плівок Єрмака" передали з поліції до СБУ - юристи

Кримінальне провадження, відкрите Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою за заявою народного депутата Гео Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на держпосади, яке пізніше передали у поліцію, направили вже з поліції до Служби безпеки України.

Про це у Facebook повідомляє юридична компанія "Міллер", виклавши скрін відповіді Національного антикорупційного бюро.

Зокрема, у відповіді НАБУ на адвокатський запит зазначається, що 17 квітня провадження від 30 березня, яке відкрили за заявою Лероса, прокурори САП перекваліфікували із зловживання впливом на замах на шахрайство і визначили підслідність за Головним слідчим управлінням Нацполіції.

"22.04.2020 року заступником генерального прокурора підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за Головним слідчим управлінням Служби безпеки України і того ж дня об’єднано з кримінальним провадженням № 22020000000000065 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 (Незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації - ред.), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство - ред.) КК України", - повідомили у НАБУ у відповідь на адвокатський запит.

Тобто органом досудового розслідування, відповідальним за розслідування справи, наразі є Служба безпеки України, пояснили юристи.

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У САП повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

24 квітня у САП повідомили, що у справі, яка було зареєстрована за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади, було змінено кваліфікацію із зловживання впливом на шахрайство, і справу передали в поліцію.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.