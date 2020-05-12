Фігурантам справи про "плівки Єрмака" спалили мотоцикл та кинули гранату в авто - ЗМІ

У Деснянське райуправління поліції Києва в ніч на 12 травня надійшло повідомлення, що чоловіку в автомобіль кинули предмет, схожий на гранату.

Про це Укрінформу повідомили у Деснянському райуправлінні поліції Києва.

"До нас надійшло повідомлення близько 1-ї години ночі про те, що невідомий чоловік розбив вікно в авто та на водійське сидіння кинув предмет, схожий на гранату. Виїздом слідчо-оперативної групи у салоні автомобіля невідомого предмета виявлено не було", - повідомили у Деснянському райуправлінні.

Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та внесли в ЄРДР дані згідно зі статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

За даними видання "Бабель", мова йде про Сергія Шумського. Він і Дмитро Штанько були помічниками Дениса Єрмака, брата голови Офісу Президента, і фігурують на так званих плівках Єрмака. Однак пізніше вони звинуватили очільника ОП Андрія Єрмака та його брата Дениса в корупції. Обидва брати Єрмаки звинувачення відкидають.

Штанько і Шумський подали відповідні заяви до поліції.

Крім того, за даними видання, в ніч на 12 травня було спалено мотоцикл Штанька.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня народний депутат Гео Лерос (фракція партії "Слуга народу") опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака обговорює зі співрозмовниками нібито питання призначення на державні посади.

Єрмак звернувся у зв’язку із оприлюдненим відео з його братом Денисом до Служби безпеки та Державного бюро розслідувань, оскільки, за його словами, йдеться про сплановану акцію і питання національної безпеки.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили, що було відкрито кримінальне провадження за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади.

ДБР відкрило провадження за заявою Єрмака щодо поширення матеріалів про нібито продаж державних посад.

Також СБУ об'єднала два кримінальні провадження відносно Лероса в одну справу.

24 квітня у САП повідомили, що у справі, яка було зареєстрована за зверненням Лероса щодо отримання хабарів під час призначення на державні посади, було змінено кваліфікацію із зловживання впливом на шахрайство, і справу передали в поліцію.