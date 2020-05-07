У ДБР заявляють, що депутат Лерос не дає свідчень у справі про "плівки Єрмака"

Про це повідомив в.о. голови ДБР Олександр Соколов в інтерв'ю «Цензор.нет».

«Дениса Єрмака дійсно допитали, зразки голосу відбиралися і проводяться експертизи. Вони ще не готові. Ми просили Лероса видати нам записи, він же видав їх НАБУ. Нам передавати не захотів. Ми фактично завантажили їх з телеграм-каналу. Свідчень жодних Лерос - хто на цих плівках - не дає», - сказав Соколов.

Він уточнив, що раніше Лерос передав НАБУ ці записи, і Лерос визнали там викривачем корупції.

«І він, посилаючись на закон про викривачів корупції, не дає нам жодних свідчень. Не дає нам записи. Не дає нам ніякої інформації. Посилаючись виключно на цей закон і що ми заангажовані. Але чому нам не дати? Ми теж проводимо розслідування. Ми встановлюємо ті ж речі. У нас багато що може збігтися з НАБУ. Знову ж таки, з точки зору ефективності процесуальних дій негласні слідчі дії (записи, документування) набагато ефективніші, якщо фігуранти про них не знають. Коли це оприлюднюється, втрачаються слідчі можливості. Чому вони не були реалізовані?», - зазначив Соколов.

Відповідаючи на запитання про встановлення людей, які були на записах, Соколов повідомив, що «ми займаємося тим, щоб їх встановити; ми їх будемо допитувати".

«Дехто вже допитаний. Але якби Лерос з нами взаємодіяв, нам було б легше робити свою роботу», - заявив Соколов.

Крім того, на запитання про встановлення осіб, які передали Леросу ці записи, Соколов відповів, «що ми працюємо над цим питанням».

Читайте також: Офіс генпрокурора відкрив три справи на Лероса на підставі публікацій у ЗМІ

Як повідомлялося, 29 березня народний депутат від "Слуги народу" Гео Лерос опублікував у Facebook кілька відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака нібито обговорює зі співрозмовниками питання про призначення на державні посади.

У свою чергу Андрій Єрмак заявив, що подасть заяви до Служби безпеки і Державного бюро розслідувань у зв'язку з оприлюдненими відео з його братом Денисом Єрмаком.

ДБР порушило кримінальну справу за заявою Єрмака у зв'язку з поширенням матеріалів про нібито продаж державних посад.