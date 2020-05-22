Кулеба виступить на засіданні Радбезу ООН щодо кіберстабільності

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернеться до Ради Безпеки ООН під час неформального відкритого засідання щодо кіберстабільності, запобігання конфліктам та зміцнення спроможностей.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"22 травня 2020 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернеться до Ради Безпеки ООН під час неформального відкритого засідання РБ ООН за формулою Арріа на тему "Кіберстабільність, запобігання конфліктам та зміцнення спроможностей", - ідеться в повідомленні.

У МЗС поінформували, що держави-члени Радбезу ООН разом із запрошеними делегаціями та міністрами закордонних справ обговорять глобальні зусилля, спрямовані на зміцнення кіберстабільності та запобігання конфліктам в умовах нових кіберзагроз, а також національні, регіональні і міжнародні механізми з протидії таким загрозам і сприяння відповідальній політиці держав у зазначеній галузі.

Естонія, яка нині головує в РБ ООН, проведе засідання в онлайн-режимі на віртуальній естонській платформі Hybridity.

Виступ глави МЗС України запланований на 18:30 за київським часом та транслюватиметься наживо.