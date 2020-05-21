Дипломатія та бізнес мають разом посилити позиції України у світі - Кулеба

Дипломатія та бізнес мають разом посилити позиції України у світі - Кулеба

Укрінформ
Сильна економіка може посилити позиції української дипломатії у світі, а оновлена Рада експортерів та інвесторів при МЗС України має сприяти досягненню цієї мети.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у зверненні до учасників установчого засідання оновленої Ради експортерів та інвесторів (РЕІ) при МЗС України, яке проходить у форматі відеоконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хочу, щоб українська дипломатія виступала з максимально сильних позицій у світі, а для цього нам потрібна сильна економіка. Тому ми хочемо допомогти вам, українським експортерам, у збереженні ваших позицій в умовах кризи, у зміцненні ваших позицій надалі й у відкритті принципово нових позицій, які ще є для вас, можливо, закритими з якихось регуляторних причин, але ми готові працювати з вами над тим, щоб це вийшло», - сказав Кулеба.

Він зазначив, що у цілій низці розвинутих країн світу дипломати є представниками не лише влади, а й національного бізнесу. Водночас міністр констатував, що в Україні сформувалася дещо інша культура і спроби допомагати бізнесу зміцнювати позиції у світі сприймаються вороже, лунають звинувачення у лобізмі, підтримці одних та ігноруванні інших.

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«Я хочу запевнити вас, що МЗС запроваджує ці зміни для того, щоб українська економіка загалом зміцнювалася і зростала. Ми не будемо сервісом для конкретних компаній чи груп компаній. Ми будемо сервісом для кожного, хто робить бізнес у світі, заводить гроші в Україну і робить нашу економіку сильнішою, а наше суспільство заможнішим. Для цього ми розробимо процедури, фільтри з урахуванням найкращого міжнародного досвіду і будемо спільно працювати», - наголосив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство закордонних справ України перезапускає роботу Ради експортерів та інвесторів (РЕІ), оновивши склад її членів на 80%. Нова Рада дозволить вивести взаємодію бізнесу та держави на якісно новий рівень задля розвитку української економіки, захисту національної економічної безпеки та подолання економічних наслідків коронавірусної кризи.

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