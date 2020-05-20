Рада ЄС остаточно схвалила виділення Україні €1,2 мільярда макрофінансової допомоги

Рада ЄС остаточно схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги для подолання наслідків пандемії COVID-19.

Про це повідомив у Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Рада ЄС схвалила виділення Україні €1,2 млрд макрофінансової допомоги, завершивши законодавчу процедуру. Я вдячний за солідарність і щиру дружбу, які ЄС демонструє у боротьбі з пандемією #COVID19 та її економічними наслідками. Ми сильніші, коли ми єдині #РазомПротиКоронавірусу" , - написав дипломат.

Як повідомляється на сайті Європейської Ради, Європейська Рада ухвалила рішення про надання макрофінансової допомоги в обсязі 3 мільярдів євро для десяти країн-кандидатів та країн-сусідів для подолання кризи COVID-19 та її наслідків.

"Макрофінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – €180 мільйонів; Боснія і Герцеговина – €250 мільйонів; Грузія - €150 мільйонів; Йорданія – €200 мільйонів; Косово – €100 мільйонів; Молдова – €100 мільйонів; Чорногорія –€60 мільйонів; Республіка Північна Македонія – €160 мільйонів; Туніс – €600 мільйонів; Україна – €1, 2 млрд", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така підтримка з боку ЄС допоможе цим країнам у покритті негайних фінансових потреб, які суттєво зросли в наслідок спалаху коронавірусу. Разом із допомогою з боку МВФ, ці фонди дозволять підтримати макроекономічну стабільність та акумулювати кошти для захисту громадян та для зменшення негативних соціально-економічних наслідків пандемії.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з-поміж країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19. Фінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро; Боснія і Герцеговина – 250 мільйонів євро; Грузія - 150 мільйонів євро; Йорданія – 200 мільйонів євро; Косово – 100 мільйонів євро; Молдова – 100 мільйонів євро; Чорногорія – 60 мільйонів євро; Республіка Північна Македонія – 160 мільйонів євро; Туніс – 600 мільйонів євро; Україна – 1, 2 млрд євро.

Для набуття чинності це рішення потребує позитивного рішення від Європейського Парламенту та Європейської Ради. Позитивне голосування під час пленарного засідання Європарламенту відбулося 13 травня.