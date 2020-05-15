Україна очікує отримати транш від ЄС протягом двох тижнів - Шмигаль

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі глави уряду з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом, повідомляє пресслужба Кабміну.

Зазначається, що на зустрічі сторони обговорили ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, її вплив на економіку України та країн Європи, фінансово-економічну співпрацю.

"Прем’єр-міністр України також висловив сподівання у найближчі два тижні отримати транш макрофінансової допомоги від Євросоюзу", - йдеться в повідомленні.

Шмигаль подякував Європейському Союзу за виділення 190 млн євро для системи охорони здоров'я України, малих і середніх підприємств, малих ферм, громадянського суспільства та постраждалих від конфлікту регіонів сходу і півдня, щоб подолати COVID-19.

Крім того, глава уряду також запевнив Домбровскіса у продовженні системних реформ та підкреслив важливість у співробітництві, аби спільними зусиллями протистояти викликам через пандемію.

Як повідомлялося, у квітні Єврокомісія вирішила виділити Україні 190 мільйонів євро на підтримку системи охорони здоров’я, економіки, малого та середнього бізнесу, захисту вразливих категорій населення. Окремо ЄС виділив 13 млн євро на гуманітарні потреби на Донбасі.

Станом на 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнти одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки.

Фото: КМУ