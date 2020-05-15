Європарламент ухвалив пакет макрофінансової допомоги, Україні - €1,2 мільярда

Європарламент у п’ятницю під час пленарного засідання у Брюсселі підтримав рішення про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в ЄС пакета макрофінансової допомоги у €3 мільярди для подолання кризи, спричиненої COVID-19.

У голосуванні взяли участь 687 депутатів. «За» проголосували 547, «проти» - 93, утрималися під час голосування - 47, повідомляє кореспондент Укрінформу.

З цієї суми €1,2 мільярда кредитних коштів призначені для допомоги Україні.

Як повідомлялося, 5 травня Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалила пропозицію Єврокомісії надати до €3 мільярдів макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з-поміж країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19.

Ця макрофінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – €180 мільйонів; Боснія і Герцеговина – €250 мільйонів; Грузія - €150 мільйонів; Йорданія – €200 мільйонів; Косово – €100 мільйонів; Молдова – €100 мільйонів; Чорногорія –€60 мільйонів; Республіка Північна Македонія – €160 мільйонів; Туніс – €600 мільйонів; Україна – €1,2 млрд.