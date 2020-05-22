Захоплення моряків: Україна подає до Морського трибуналу ООН докази проти РФ

Меморандум України у справі про захоплення моряків та кораблів у Чорному морі у листопаді 2018 року підписаний і сьогодні буде переданий до Міжнародного трибуналу ООН.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, підписання відбулось під час онлайн-брифінгу в п'ятницю, а підпис під документом поставив агент України у міжнародних справах проти Росії, заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

«Сьогодні, як і передбачено процедурами Трибуналу, ми передаємо нашу розгорнуту правову позицію на розгляд Арбітражного трибуналу. Цей документ називається меморандум. Факти, зображення, докази і юридична позиція - все тут системно і якісно викладено", - сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Він акцентував, що Україна розпочинає новий етап у боротьбі за справедливість і протидію російській агресії у міжнародних судових інстанціях.

«Ми не прагнемо помсти, ми прагнемо справедливості і ми цієї справедливості будемо добиватися усіма доступними для нас засобами… Росія має відповісти за порушення Конвенції ООН з морського права, за утримання протягом дев’яти місяців у російській тюрмі наших моряків і за утримання протягом одинадцяти місяців наших кораблів», - підкреслив дипломат.

Заступник глави МЗС Євген Єнін, у свою чергу, розповів, що меморандум містить правову позицію України, в якій детально описано, які норми порушила російська сторона, а також опис фактів для підтвердження правової позиції – покази свідків, експертів.

Він зауважив, що Меморандум є конфіденційним документом, тому він не може назвати конкретну суму збитків.

Водночас Єнін назвав структуру заподіяної шкоди, яка складається із шкоди, завданої Військово-Морським силам України за ремонт суден, а також неможливість їх використання протягом одного року, матеріальної та моральної шкоди, заподіяної морякам, яких незаконно утримували в російській в’язниці понад 9,5 місяців, а також шкоди державі Україна за порушення її прав.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Українські моряки змогли повернутися до України у результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.