Україну в "морських" позовах проти Росії представлятимуть Єнін і Ченцов

Президент Володимир Зеленський уповноважив заступника глави МЗС Євгенія Єніна та посла в Нідерландах Всеволода Ченцова представляти Україну під час розгляду справ проти РФ у Міжнародному Суді ООН та арбітражних трибуналах щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських моряків та суден.

Відповідне розпорядження №332/2020-рп опубліковане на сайті глави держави.

"Уповноважити заступника міністра закордонних справ України Єніна Євгенія Володимировича як агента України у справах України проти Російської Федерації, що розглядаються Міжнародним Судом ООН про порушення Російською Федерацією Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і арбітражними трибуналами, створеними згідно з Додатком VII до Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права 1982 року, щодо прав прибережної держави в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці і щодо затримання українських військово-морських суден та членів їхніх екіпажів, та надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди Ченцова Всеволода Валерійовича як заступника агента України здійснювати представництво України у зазначених справах", - йдеться у документі.

Як повідомлялося, раніше заступник міністра закордонних справ Євгеній Єнін заявив, що МЗС 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до Російської Федерації.

25 листопада 2018 російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катери "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

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Українські моряки змогли повернутися до України з результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.