Захоплення моряків: МЗС 22 травня подасть меморандум до трибуналу ООН

Міністерство закордонних справ України 22 травня подасть до Міжнародного трибуналу з морського права ООН Меморандум у справі про захоплення моряків та кораблів у Керченській протоці у листопаді 2018 року, після чого повідомить деталі позову до РФ.

Про це у коментарі Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ Євген Єнін.

"Насамперед хотів би розвіяти всі конспірологічні теорії зради, які ширилися мережею останнім часом: ми працюємо над цим кейсом проти Росії у повному обсязі, жодний процес не зупинено, всі матеріали до судових слухань готуються, команда працює на "відмінно". 22 травня Україна має подати свій меморандум у справі проти Росії за її захоплення і затримання трьох українських військових кораблів та 24 членів їхніх екіпажів. Деталі повідомимо в день подачі меморандуму", - сказав дипломат.

Він запевнив, що робота над документом триває чітко за графіком.

"Минулого тижня ми провели дуже плідну зустріч з юридичними радниками України – звірили годинники, обговорили стратегічні і тактичні кроки у нашій спільній боротьбі проти Російської Федерації. На сьогоднішній момент ми фіналізуємо текст меморандуму і завершуємо процес збору доказів", - зазначив Єнін.

У цьому контексті він нагадав, що Україна ще 1 квітня 2019 року повідомила РФ про спір та підстави позову, на основі яких було започатковано процес створення Арбітражного трибуналу, як це передбачено Конвенцією ООН з морського права. Потім українська сторона звернулася до Міжнародного трибуналу з вимогою застосувати проти Росії тимчасові заходи, і майже рік він тому, 25 травня 2019 року, він своїм рішенням зобов’язав Росію негайно відпустити кораблі і членів екіпажу.

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"Але ми на цьому не зупиняємося попри те, що наші моряки і наші кораблі повернулися додому. Наша мета – це чітке рішення Міжнародного арбітражного трибуналу про порушення російською стороною вимог міжнародного морського права. Більше того, ми хочемо отримати від Росії гарантії, що вона буде утримуватися від таких порушень, а також щоб вона сплатила належну компенсацію морякам, Військово-Морським силам і Україні", - підкреслив Єнін.

Заступник міністра поінформував, що після 22 травня Росія матиме три місяці на висловлення своїх заперечень щодо юрисдикції.

"Рішення щодо подальшого перебігу розгляду справи прийматиме вже Арбітражний трибунал. Він може розділити процес на дві стадії - юрисдикційну і по суті, або розглядати справу як єдине ціле. Фінальне рішення у цій справі ми очікуємо десь у середині 2023 року", - спрогнозував дипломат.

Як повідомлялося, 25 листопада 2018 російські силовики біля берегів окупованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-Морських сил України: катер "Бердянськ", "Нікополь" і буксир "Яни Капу", які прямували з Одеси до Маріуполя. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Українські моряки змогли повернутися до України з результаті обміну з Росією полоненими у вересні 2019 року.