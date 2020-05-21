Заява РФ до річниці президентства Зеленського є яскравим прикладом дезінформації - МЗС

Росія, оприлюднивши вустами свого МЗС коментар щодо річниці вступу на посаду Президента Володимира Зеленського, вдалася до чергової спроби втрутитися у внутрішні справи України.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

«Коментар Департаменту інформації та преси МЗС РФ щодо річниці вступу на посаду Президента України Володимира Зеленського є черговою спробою Росії втрутитися у внутрішні справи України, нав’язати спотворені інтерпретації реальності, розколоти українське суспільство і відволікти увагу від питання власної міжнародно-правової відповідальності за агресію проти України», - зазначається у повідомленні.

Указується, що звинувачення України у русофобській державній політиці та нагнітанні напруження у відносинах з РФ є одним з яскравих прикладів дезінформації.

Адже справжньою причиною, яка руйнує співпрацю між двома державами, є російська збройна агресія проти України, окупація Росією українських територій та незаконне утримання нею українських громадян.

«Мова ворожнечі коментаря МЗС РФ не містить навіть натяку на конструктив і ставить під сумнів налаштованість російської сторони до дипломатичного врегулювання», - зауважують в українському дипломатичному відомстві.

Натомість українські дипломати констатують, що наша країна займає конструктиву позицію у «нормандському форматі» та Мінському процесі і прагне дипломатичним шляхом врегулювати конфлікт, вносячи відповідні ініціативи. Останнім свідченням цього є нова делегація України в Тристоронній контактній групі та її конструктивна позиція під час останнього засідання.

«Очікуємо на зміну Росією пропагандистської риторики і перехід до конструктивної взаємодії з метою деокупації окремих районів Донецької та Луганської областей і Криму», - зазначають в МЗС.