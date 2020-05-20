Росія використовує карантин для повного розриву зв’язків між Україною й ОРДЛО - експерт

Російська Федерація не просто окупувала частину Донецької та Луганської областей, а й перетворила цю територію на резервацію.

Про це заявив координатор робочої групи Національної платформи «Діалог про мир та безпечну реінтеграцію» Володимир Лупацій під час відеоконференції на тему «Війна та мир: виклики та можливості політики реінтеграції першого року президентства Володимира Зеленського», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Росія, по суті, не просто окупувала цю територію, вона послідовно обриває зв’язки. Фактично вона перетворила ОРДЛО на таку собі резервацію», - сказав Лупацій.

За його словами, у зв’язку з пандемією коронавірусу та карантином наразі відбувся «повний розрив» між Україною і окупованими територіями. Тому, на його думку, для поновлення будь-яких перемовин потрібно «знімати карантин між цими територіями, принаймні на рівні для гуманітарних та людських контактів».

Водночас Лупацій наголосив, що Росія постійно і послідовно гібридно руйнує «Мінськ». «Тобто, для того щоб рухатись за Мінськими угодами, потрібно зупинити їх розвалювання тими гібридними заходами, які робить Росія, включаючи роздачу паспортів на окупованих територіях тощо», - заявив експерт.

При цьому він висловив переконання, що врегулювання конфлікту на Донбасі неможливе лише у форматі двосторонніх відносин між Україною та Росією.

За його словами, те, що відбулося – окупація Криму, конфлікт на Донбасі, нарощування Росією військово-стратегічних сил на західних флангах, від Баренцева моря до Азовського, - повністю змінило військово-стратегічний баланс на Європейському континенті. Тож неможливо сьогодні домогтися встановлення миру та завершення конфлікту на Донбасі без відновлення європейської безпеки.

«І всі серйозні міжнародні аналітичні центри шлють месидж Україні, що без постановки питання про ув’язування врегулювання конфлікту на Донбасі з діалогом про відновлення системи європейської безпеки це нереально, неможливо», - підкреслив Лупацій.