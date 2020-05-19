Рада відмовилася скасовувати "банківський" закон

Верховна Рада відхилила проєкти постанов, якими пропонувалося скасувати рішення щодо ухвалення закону про неповернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Відповідні проєкти №2571-д-П і №2571-д-П1 "Про скасування результатів голосування Верховної Ради від 13.05.2020 року про прийняття в другому читанні та в цілому проєкту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" були відхилено депутатами на засіданні парламенту у вівторок, 19 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, за проєкт постанови №2571-д-П, автором якого є позафракційний депутат Антон Поляков, проголосувало 78 народних депутатів.

Проєкт постанови №2571-д-П1 народного депутата від "Слуги народу" Олександра Дубінського підтримали 84 парламентарів.

Згідно з регламентом, після відхилення цих документів Голова Верховної Ради може підписати "банківський" закон і передати його на підпис Президентові.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Він, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення "банківського" закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський ("Слуга народу") зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування.

Водночас народний депутат Антон Поляков подав позов до суду, в якому просить визнати протиправними дії Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народного депутата Данила Гетманцева під час розгляду та ухвалення "банківського закону".