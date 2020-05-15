«Слуга народу» зареєструвала у Раді законопроєкт про допомогу лікарям за партійні гроші

Члени фракції партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт про зміни до закону «Про політичні партії» щодо закріплення права політсил до кінця 2020 року надавати за рахунок власних коштів фінансову та майнову допомогу медичним закладам.

Про це повідомила заступник голови фракції Євгенія Кравчук у Facebook.

«Партія «Слуга народу» хоче допомогти українським лікарям подолати COVID-19. Йдеться про цільову грошову допомогу. Чинне законодавство України не дає однозначної відповіді. Тому я і мої колеги з Вищої ради партії СН Олександр Корнієнко, Вадим Галайчук, Роман Грищук, Олександр Качура, Ольга Коваль, Артем Культенко розробили і зареєстрували законопроєкт про зміни до закону «Про політичні партії». Ми хочемо чітко зафіксувати право політичних партій надавати за рахунок власних коштів фінансову та майнову допомогу медичним закладам державної та комунальної форм власності. Ця норма діятиме до кінця 2020 року», – зазначила депутат.

Вона нагадала, що партія «Слуга народу» відмовилася від державного фінансування на 2020 рік, щоб спрямувати ці кошти на боротьбу з коронавірусом. Але чинний закон, за її словами, дозволяв зробити це лише на всю парламентську каденцію партії. «Зараз питання вирішено, наш проєкт «Здорові гроші» готується до старту. Річний обсяг держфінансування «Слуги народу» – 140 млн грн. Кошти за 3 і 4 квартали, тобто 70 млн грн, ми повернули безпосередньо в держбюджет. Гроші за 1 та 2 квартали, ще 70 млн грн, також підуть на подолання COVID-19. Якщо наш законопроєкт буде ухвалено, ми передамо ці гроші напряму до регіонів України. Контролюватимуть витрати наші депутати-мажоритарники, а в тих округах, де мажоритарників у нас немає – депутати зі списку, закріплені за цими округами. Ми обов’язково звітуватимемо, куди пішли кошти», – уточнила Кравчук.

Читайте також: Верховній Раді України виповнюється 30 років

Як повідомляв Укрінформ, на початку квітня голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що політсила відмовляється від державного фінансування діяльності партії на 2020 рік, яке передбачено законом.

Водночас глава Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков 23 квітня заявив, що жодна партія ще не зверталася до НАЗК з приводу відмови від державного фінансування.

Того ж дня Кравчук оприлюднила у мережі фотокопію листа, підписаного Корнієнком, до НАЗК щодо відмови «Слуги народу» від держфінансування до кінця року.