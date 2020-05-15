Верховній Раді України виповнюється 30 років

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав із 30-річчям українського парламенту і наголосив, що початок роботи Ради був першим кроком до проголошення незалежності України.

Вітання спікера оприлюднено на сайті Верховної Ради.

"Тридцять років тому, 15 травня 1990 року, почала працювати Верховна Рада УРСР XII скликання, яка пізніше стала Верховною Радою України І скликання. Саме з цього дня розпочався відлік роботи українського вищого законодавчого органу. Початок роботи цього парламенту був першим кроком до проголошення незалежності України. Вже тоді він ухвалював доленосні рішення, які окреслили розвиток нашої країни як демократичної держави, в якій непорушними є права і свободи громадян, свобода слова, віросповідання та верховенство права", - заявив Разумков.

Вже тоді, за його словами, у Верховній Раді були закладені принципи політичного плюралізму: сформувалися два блоки депутатів – парламентська більшість та опозиція.

"Одними з перших державотворчих кроків стали закони «Про державний кордон України» від 4 листопада 1991 року та «Про громадянство України» від 8 жовтня 1991 року. У січні - лютому 1992 року постановами Верховної Ради було визначено державну символіку — Державний гімн, Державний прапор та малий герб України — тризуб", - зазначив Разумков.

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За п’ять років діяльності перший парламент ухвалив понад 1 500 законодавчих актів.

"Але чи не найголовнішим здобутком було те, що 16 липня 1990 року Верховна Рада прийняла Декларацію про державний суверенітет України, а 21 серпня 1991 року - Акт проголошення незалежності України. Саме Верховною Радою України було завершено формування системи законодавства нашої країни, визначені пріоритети міжнародного розвитку держави, налагоджена успішна співпраця з парламентами зарубіжних країн та міжнародними організаціями", - наголосив спікер.

Разумков додав, що попереду в парламентаріїв багато завдань.

Голова ВР переконаний, що Верховна Рада ІХ скликання зробить свій вагомий історичний внесок у становлення України.