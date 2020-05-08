Тарасюк каже, що Росія роздає “гуманітарку” задля зняття санкцій

Військово-медична "допомога" Росії деяким країнам є цинічною та має за мету отримання політичних вигод.

Про це в інтерв'ю власному кореспонденту Укрінформу у Страсбурзі сказав постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк.

«Дії Росії, як і все, що робить режим у Кремлі, є цинічними. Користуючись бідою, яка випала на долю деяких країн, вони намагаються надати так звану військово-медичну «допомогу». Її мета полягає в отриманні політичних вигод, включаючи зняття санкцій», - переконаний посол.

Тарасюк нагадав, що не всі країни «купуються» на такі жести влади РФ. «Наприклад, Боснія і Герцеговина відмовилася від отримання російської так званої військово-медичної «допомоги». На собі відчули «гуманітарну допомогу» й Сполучені Штати, яким Росія виставила рахунок у 660 тисяч доларів», - зазначив Тарасюк.

Він наголосив, що будь-які дії Російської Федерації в умовах глобальної пандемії – це продовження гібридного наступу у розв'язаній по всьому світу гібридної війни.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті Укрінформу.