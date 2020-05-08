Борис Тарасюк, постійний представник України при Раді Європи

Режим жорсткого карантину, запроваджений французьким урядом у відповідь на пандемію коронавірусу, є обов’язковим і для представників дипломатичного корпусу, і для співробітників міжнародних організацій, що працюють у Страсбурзі. Та, незважаючи на це, Україні доводиться продовжувати боротьбу проти російської агресії на дипломатичному фронті. Про особливості роботи українських дипломатів у цих умовах розмовляємо з постійним представником України при Раді Європи Борисом Тарасюком.

РФ ПРИНИЖУЄ РОЛЬ ІНШИХ НАРОДІВ У ПЕРЕМОЗІ НАД НАЦИЗМОМ

- Пане посол, цього тижня в Україні відзначаються День пам’яті та примирення й День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Як оцінюєте роль України в захисті історичної правди, яку намагається спотворити й переписати Росія?

- Для мене особисто ці дати мають важливе значення. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні цивілізовані країни відзначають 8 травня, дарма що в Радянському Союзі святкували 9-го. Адже СРСР, як це зазвичай робилося, переписав історію по-своєму. Також хочу нагадати, що в Радянському Союзі на державному рівні День перемоги почали відзначати лише в 1960-ті роки. Доти влада не наважувалася оголосити це святом, оскільки не знала, що робити із сотнями тисяч, мільйонами покалічених війною людей, ветеранів.

Росія прагне привласнити історичну перемогу й принизити роль інших народів у її здобутті

Я переконаний, що оголошення в Україні 8 травня Днем пам’яті та примирення, перенесення акцентів від святкування перемоги, було абсолютно правильним рішенням.

Але для мого покоління відзначення Дня перемоги було особливим. Ми зростали на розповідях про війну, виховувалися на перегляді воєнних фільмів. Мої батьки були учасниками війни, фронтовиками. Вони зустрілися на фронті й завершили війну разом у травні 1945 року в Берліні. У нашому сімейному альбомі є фотографія батьків перед зруйнованим Рейхстагом.

РОСІЯ ПОШИРЮЄ МІФИ СТАЛІНА

РФ не лише переписує історію України, а й перебирає її на себе, включаючи добу Київської Руси, коли Москви взагалі не існувало

- Що робить сьогодні Росія? Продовжує поширювати міфи, які насаджувалися Сталіним. Намагається все перекрутити на свій лад. Переписується, викривляється історія. РФ не лише переписує історію України, а й перебирає її на себе, включаючи добу Київської Руси, коли Москви взагалі не існувало.

Сьогодні російська пропаганда намагається поширювати тези про те, що нібито лише Росія здобула перемогу в Другій світовій війні. Ніби не було мільярдних поставок усього необхідного за лендлізом від Сполучених Штатів.

Ми повинні боротися зі спробами Росії переінакшити історію

Нині Росія чинить спроби не лише привласнити історичну перемогу, а й намагається принизити роль інших народів у її здобутті. Путін договорився до того, що взагалі відмовився визнати роль українського народу в цій перемозі.

Ми повинні боротися з цим, не давати можливості Росії переінакшити історію, у тому числі на рівні міжнародних організацій.

Цього тижня засідає Комітет міністрів Ради Європи в режимі відеоконференції, на якому я поширю документ, де викладено позицію України щодо Другої світової війни й правду про внесок українців у перемогу над нацизмом.

ВШАНОВУВАТИ ПАМ'ЯТЬ ЖЕРТВ ВІЙНИ РАЗОМ З АГРЕСОРОМ Є ЦИНІЗМОМ

- Чи запрошувала вас російська сторона до участі в церемонії вшанування пам’яті жертв Другої світової війни 8–9 травня у Страсбурзі, Ельзасі? З 2014 року українські дипломати в багатьох країнах світу проводять власну церемонію покладання вінків і квітів, адже робити це спільно з агресором неприпустимо…

- На щастя, не запрошували, очевидно, знаючи наперед, якою була б моя відповідь. Вона була і є негативною. З 2014 року, після початку російської агресії проти України, було б цинізмом брати участь у вшануванні пам’яті загиблих, у тому числі українців, разом з агресором.

Для мене така практика відзначення разом з росіянами, проведення протокольних заходів, покладання квітів була припинена ще в 1990-х роках. Упродовж 1998-2000 років я був у Брюсселі постійним представником України при ЄС, НАТО, у Західноєвропейському союзі, а також у країнах Бенілюкс. Уже тоді, у 1998-му, я категорично відмовився від запрошення російського посла вшанувати пам’ять жертв війни під егідою Росії. Ми це робили окремо.

У Страсбурзі цього року ми також вшануємо пам’ять полеглих, у тому числі українців. Але, звичайно, не спільно з представниками агресора.