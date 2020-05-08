Кремль генерує міфи про Перемогу і заперечує незручні факти - глави МЗС України та країн Балтії

Росія, яка в ХХІ столітті порушує міжнародні договори, інструменталізує перемогу, здобуту в 1945 році, і спаплюжує історичні факти.

Про це йдеться у спільній статті міністрів закордонних справ України, Литви, Латвії та Естонії Дмитро Кулеба, Лінас Лінкявічюс, Едгарс Рінкевичс і Урмас Рейнсалу, опублікованій у німецькому виданні Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Замість того щоб визнати, що перемога у Другій світовій війні та поразка нацизму були заслугою рішучості та жертовності усіх країн-союзників, Росія перетворила культ Другої світової війни на інструмент маніпуляцій. Кремль генерує численні історичні міфи, заперечуючи водночас незручні історичні факти", - йдеться у статті.

Глави МЗС наголошують, що цим нещирим культом перемоги зловживають люди, які особисто не мають жодного стосунку до неї, що є зневагою до тих, хто поклав за цю перемогу своє життя.

"У наших країна ми з повагою схиляємо голову в жалобних спогадах про наших близьких, загиблих у Другій світовій війні. Ми пам’ятаємо їхні страждання і шануємо їхню жертву заради нас усіх", - заявляють міністри.

Вони підкреслюють, що відповіддю на жорстокість війни була Загальна декларація прав людини, а відновлена віра у силу співпраці дала Декларацію Шумана, яка привела до створення ЄС. "Тож у цей урочистий день пам'ять має слугувати нам попередженням", - йдеться у статті.

Її автори наголошують, що, розпочавши агресію проти Грузії у 2008 році та проти України в 2014 році, Росія порушила чимало міжнародних договорів і завдала серйозної шкоди архітектурі європейської безпеки.

Глави МЗС нагадують, що у 1940 році Радянський Союз окупував і незаконно анексував Латвію, Литву й Естонію. Мільйони українців здебільшого спіткала та сама доля - політичні репресії та вимушені депортації.

У день 75-ї річниці закінчення воєнних дій у Європі дипломати нагадують, що в 1939 році СРСР вступив у Другу світову війну як союзник нацистської Німеччини, але після закінчення кровопролиття лише нацистський режим та ідеологію було засуджено в Нюрнберзі, тоді як Радянський Союз під керівництвом своєї не менш тоталітарної Комуністичної партії як переможець став постійним членом Ради Безпеки ООН. Протягом десятиліть радянський режим використовував перемогу у війні як виправдання своєї політики, безсоромно привласнивши колективний подвиг мільйонів солдатів-союзників, які фактично розгромили нацистів, а також подвиги кожного окремого солдата Червоної армії, яка була багатонаціональною.

"Колишні радянські і теперішні російські зусилля, спрямовані на приниження страждань та ролі інших націй у зупиненні війни, є абсолютно неприйнятними... Через активний і пасивний опір наші народи показали, що не заспокояться, поки їх країни не стануть вільними, а міжнародний світовий порядок не буде відновлений. Для нас, кого спіткала ця доля, свобода та відновлення державної незалежності прийшли лише 30 років тому, після падіння Берлінської стіни та розпаду Радянського Союзу", - наголошують глави МЗС України та країн Балтії.

Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.