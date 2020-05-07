Спецпредставника ЄС поінформували про погіршення ситуації з COVID-19 на окупованих територіях

Спецпредставника ЄС поінформували про погіршення ситуації з COVID-19 на окупованих територіях

Укрінформ
Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар поінформував Спеціального представника ЄС з прав людини Емона Гілмора про подальше погіршення ситуації з COVID-19 на окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови Боднара і Гілмора.

Зазначається, що співрозмовники обговорили поточну ситуацію у боротьбі з COVID-19 у ЄС та Україні. Емон Гілмор позитивно відзначив заходи, вжиті урядом України у напрямку протидії поширенню пандемії.

«Василь Боднар звернув особливу увагу співрозмовника на подальше погіршення ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях нашої держави в умовах пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра також поінформував Спецпредставника ЄС про тривале обмеження російською стороною діяльності СММ ОБСЄ, що унеможливлює перетин нею лінії розмежування і повноцінний моніторинг ситуації на непідконтрольних уряду територіях Донецької і Луганської областей, а також блокування доступу на окуповану територію міжнародних гуманітарних організацій. Боднар також висловив глибоке занепокоєння щодо загроз здоров’ю і життю українських громадян у місцях їх незаконного утримання і позбавлення волі в Росії та на окупованих територіях.

«У цих умовах українське населення на окупованих територіях позбавлене можливості отримати вкрай необхідну гуманітарну підтримку для стримування пандемії і надання медичної допомоги. Водночас, відсутність міжнародного моніторингу не дає можливості оцінити реальні масштаби поширення COVID-19 в окупованих Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, які приховуються російською окупаційною владою», – зазначив Боднар.

Емон Гілмор запевнив, що у своїй діяльності приділяє постійну увагу ситуації з правами людини на окупованих РФ територіях нашої держави та детальному інформуванню інституцій і держав-членів ЄС про реальний стан справ.

Спецпредставник наголосив, що ЄС продовжуватиме вимагати від РФ повного дотримання міжнародного гуманітарного права та забезпечення доступу на окуповані території України міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій.

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Співрозмовники дійшли згоди щодо відсутності підстав для перегляду санкційної політики щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей та деокупації української території.

Емон Гілмор підтвердив свій намір здійснити візит в Україну, включаючи відвідання лінії розмежування з окупованими територіями, який був перенесений у зв’язку з пандемією COVID-19, як тільки будуть відновлені можливості для таких поїздок. Такий візит стане першим з моменту заснування інституту Спецпредставника ЄС з прав людини у 2012 році.

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