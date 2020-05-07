Спецпредставника ЄС поінформували про погіршення ситуації з COVID-19 на окупованих територіях

Заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар поінформував Спеціального представника ЄС з прав людини Емона Гілмора про подальше погіршення ситуації з COVID-19 на окупованих Росією територіях.

Про це повідомляє пресслужба МЗС за результатами телефонної розмови Боднара і Гілмора.

Зазначається, що співрозмовники обговорили поточну ситуацію у боротьбі з COVID-19 у ЄС та Україні. Емон Гілмор позитивно відзначив заходи, вжиті урядом України у напрямку протидії поширенню пандемії.

«Василь Боднар звернув особливу увагу співрозмовника на подальше погіршення ситуації на тимчасово окупованих Росією територіях нашої держави в умовах пандемії COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Заступник міністра також поінформував Спецпредставника ЄС про тривале обмеження російською стороною діяльності СММ ОБСЄ, що унеможливлює перетин нею лінії розмежування і повноцінний моніторинг ситуації на непідконтрольних уряду територіях Донецької і Луганської областей, а також блокування доступу на окуповану територію міжнародних гуманітарних організацій. Боднар також висловив глибоке занепокоєння щодо загроз здоров’ю і життю українських громадян у місцях їх незаконного утримання і позбавлення волі в Росії та на окупованих територіях.

«У цих умовах українське населення на окупованих територіях позбавлене можливості отримати вкрай необхідну гуманітарну підтримку для стримування пандемії і надання медичної допомоги. Водночас, відсутність міжнародного моніторингу не дає можливості оцінити реальні масштаби поширення COVID-19 в окупованих Криму та окремих районах Донецької і Луганської областей, які приховуються російською окупаційною владою», – зазначив Боднар.

Емон Гілмор запевнив, що у своїй діяльності приділяє постійну увагу ситуації з правами людини на окупованих РФ територіях нашої держави та детальному інформуванню інституцій і держав-членів ЄС про реальний стан справ.

Спецпредставник наголосив, що ЄС продовжуватиме вимагати від РФ повного дотримання міжнародного гуманітарного права та забезпечення доступу на окуповані території України міжнародних правозахисних і гуманітарних організацій.

Співрозмовники дійшли згоди щодо відсутності підстав для перегляду санкційної політики щодо Росії до повного виконання нею Мінських домовленостей та деокупації української території.

Емон Гілмор підтвердив свій намір здійснити візит в Україну, включаючи відвідання лінії розмежування з окупованими територіями, який був перенесений у зв’язку з пандемією COVID-19, як тільки будуть відновлені можливості для таких поїздок. Такий візит стане першим з моменту заснування інституту Спецпредставника ЄС з прав людини у 2012 році.