У "Слузі народу" підтвердили, що місцеві вибори відбудуться 25 жовтня

Місцеві вибори відбудуться в Україні 25 жовтня 2020 року, попри будь-які інсинуації про їх перенесення, скасування чи неможливість проведення.

Про це заявив перший заступник голови депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко на брифінгу 6 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Щодо виборів, ми хочемо вже поставити крапку раз і на завжди в питанні, чи вони будуть. Місцеві вибори відбудуться, згідно з законом, Конституцією 25 жовтня 2020 року. Будь-які інсинуації про їх перенесення, відміну, неможливість проведення, нестачу коштів… Вибори будуть – країна вже починає до них готуватися, і ми теж будемо до них готуватися", – зазначив Корієнко.

У свою чергу, голова фракції Давид Арахамія, який також брав участь у брифінгу, додав: "Казали навіть про дострокове (проведення місцевих виборів – ред.), бо мовляв, наш рейтинг буде зменшуватися, то ми хочемо дострокові. Це все брехня!".

Водночас Корнієнко уточнив, що наразі немає підстав змінювати правила, за якими відбуватиметься чергові місцеві вибори в Україні.

"Дуже багато є чуток, є не дуже справедливе трактування моїх інтерв’ю, тому що трактуються запитання журналістів, а не мої відповіді. Виборчі правила, і в цьому політична позиція нашої партії, фракції "Слуга народу" за такий термін, як у нас лишився до виборів, – кілька місяців-півроку – не є справедливим змінювати, тобто основні позиції Виборчого кодексу зберігаються", – пояснив політик.

При цьому Арахамія додав, що "політична складова полягає в тому, що багато опозиційних сил зараз, розуміючи, що в них маленькі шанси пройти на місцевих виборах, вони хочуть зробити "бар’єр", щоб люди вимушені бути йти під їхньою політичною парасолькою, під їхніми знаменами.

"Звичайно, вони кажуть, що це й нам вигідно, бо ми велика партія, а тому можна на чотири-п’ять партій розписати всю країну. Наша партія має назву "Слуга народу", а тому це суперечить самому принципу, за якого будь-яка людина з народу має право і може балотуватися без суттєвих обмежень. Тому ми вирішили, що позиція партії та фракції "Слуга народу" в тому, що ми категорично проти взагалі всіх бар’єрів – дві третини, як то кажуть, п’ять відсотків", – зауважив депутат.

Арахамія також нагадав, що Верховна Рада вже ухвалила в першому читанні за основу законопроєкт №2769 "Про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України (щодо розміру грошової застави) " задля того, щоб "зробити більш доступним цей процес".

"Ми проти того, що мери повинні бути представниками партій. Вони можуть бути безпартійними, самовисуванцями, бо мери – це місцеве самоврядування, децентралізація, дуже важлива реформа, і ми її повністю підтримуємо. Єдине, що ми можемо розглянути, – це те, щоб цей бар’єр із 90 тисяч опустити до 50 тисяч (на сьогодні законопроєктом №2769 передбачається уніфікувавти підхід до розміру грошової застави для кандидатів у міські голови у містах з кількістю виборців понад 90 тисяч та виборчих списків партій до місцевих рад – ред.). Зараз тривають дискусії щодо цього", – додав він.

У решті випадків, наголосив політик, "Слуга народу" наполягатиме на усуненні "штучних бар’єрів" і не йтиме за маніпуляціями тих політсил, які "хочуть штучно роздути свій рейтинг на місцевих виборах".

Як повідомляв Укрінформ, раніше перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Трофімов заявив, що місцеві вибори в Україні пройдуть восени, якщо з боротьбою проти поширення коронавірусу буде все добре.

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Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Верховна Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.