Позиція Зеленського щодо Донбасу дозволяє зберегти санкції проти РФ – Волкер

Позиція політичного керівництва України та його намір здійснювати конкретні кроки для досягнення миру на Донбасі є проявом тактичної мудрості, адже не дає Росії підстав звинуватити Україну у зриві Мінських домовленостей та вимагати від Заходу скасування санкцій.

Про це у п’ятницю під час віртуальної конференції в рамках Київського Безпекового форуму сказав Курт Волкер - Надзвичайний і Повноважний Посол, Спеціальний представник уряду Сполучених Штатів з переговорів стосовно України у 2017-2019 роках, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент (Володимир) Зеленський, Андрій Єрмак (керівник Офісу Президента - ред.) та вся ця команда, на мою думку, зробили декілька досить розумних та важливих речей. У тому сенсі, що вони чітко висловили своє прагнення до миру на Сході України і готові зробити усі кроки, що є для цього необхідними. Це не дає Росії можливості звинувачувати Україну в провалах у виконанні Мінська. Ми усі бачили, що насправді це Росія провалює виконання Мінських домовленостей. Тобто, на мою думку, у тактичному сенсі це (прагнення до миру) є дуже мудрим. Але, як ми знаємо, досягнення або недосягнення миру на Сході України знаходиться в руках Росії», - сказав Волкер.

У цьому сенсі він висловив переконання, що політика Сполучених Штатів стосовно продовження санкцій проти Росії за порушення міжнародного законодавства та агресію в Україні, змінюватися не буде.

«Я не передбачаю і не прогнозую жодного скасування санкцій з боку США. Навіть якщо б президент Трамп схилявся до цього, Конгрес та сама політична атмосфера настільки налаштовані проти цього, що це було б заблоковано. Не думаю, що навіть така спроба може відбутися. З іншого боку, я не передбачаю жодних нових санкцій. Гадаю, ми зараз на такому етапі, коли коронавірус домінує в порядку денному. Люди дуже хвилюються через спад в нашій економіці, в глобальній економіці, тож ідея щодо запровадження нових санкцій значно ослабла», - зауважив американський дипломат.

Він висловив переконання, що нинішня американська адміністрація хоче досягти певного успіху у відносинах між США та Росією у контролі над ядерною зброєю, можливо, вже цього року, до виборів або після виборів в США.

«З огляду на бачення свого спадку як президента Америки, президент Трамп хоче успіху між Сполученими Штатами та Росією, щоб цей успіх полягав у ядерній сфері. Він нещодавно призначив Маршалла Біллінгслі (Marshall Billingslea), як переговорника щодо нової угоди СНО (Стратегічних наступальних озброєнь – ред.), аби зясувати, чи є можливість ядерної угоди з Росією. Росія, на мій погляд, теж цього хоче. Тож, на відміну від ситуації з Україною, Іраком або Сирією, на відміну від наших сталих дипломатичних проблем, - в цій сфері двосторонній інтерес є можливим. І президент Трамп потенційно може представити це як свою перемогу - до виборів або після них», - сказав Волкер.

Він зауважив, що зараз на вищому рівні взаємодія між США і регіоном Центральної та Східної Європи є «дещо приглушеною», як це було також за часів президента Барака Обами. Але на рівні Збройних Сил, на рівні дипломатії, у співпраці в межах НАТО, за адміністрації президента Трампа США навіть більш активно присутні у цьому регіоні.

«Ми беремо участь у розгортанні сил передового базування НАТО, збільшуємо присутність у Польщі, поглиблюємо тренування та військові навчання, які проводимо також у Грузії та в Україні. Ми очікуємо на збільшення допомоги та продажів як Україні, так і іншим державам регіону. Тож я вважаю, що взаємодія США з регіоном насправді посилилася за часів Трампа, навіть незважаючи на те, що Білий дім залишає можливість для певного переговорного успіху з Росією», - сказав Волкер.

Він висловив переконання, що американська адміністрація має швидко призначити посла США в Україні.

«Погоджуюсь, що вам (Україні) є необхідним американський посол. Я б додав до цього пораду адміністрації призначити також і спеціального представника, адже потрібна людина, яка буде працювати з міжнародним середовищем - з Францією, Німеччиною, з НАТО, ЄС, Канадою і так далі», - зауважив дипломат.

При цьому він назвав «надзвичайно корисною» ідею щодо більш активного залучення США до зусиль з підтримки України, до роботи в Нормандському форматі разом із Францією і Німеччиною. На думку Волкера, для США варто більш відверто висловлюватися щодо агресії Росії в Україні і щодо необхідності й надалі протистояти такій агресії.